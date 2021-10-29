  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українка за годину розбила переможницю US Open

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марта Костюк втретє зіграє в півфіналі цього року - Українка за годину розбила переможницю US Open
    Марта Костюк втретє зіграє в півфіналі цього року
    Фото з відкритих джерел

    Марта Костюк втретє в сезоні вийшла до півфіналу турніру WTA

    Киянка Марта Костюк вийшла до півфіналу на турнірі в Клуж-Напока з призовим фондом $235,238. В матчі з переможницею Відкритого чемпіонату США Еммою Радукану українка повністю переграла суперницю, віддавши їй усього три гейми – 6:2, 6:1.

    Тенісистки провели на корті 57 хвилин. Костюк оформила 5 брейків та відіграла один брейкпоінт на подачі. В активі українки 4 ейси і 2 подвійні помилки.

    Українка проведе свій третій півфінал на цьогорічних турнірах WTA (Абу-Дабі, Стамбул). За путівку у фінал Марта Костюк побореться з колишньою першою ракеткою світу Симоною Халеп. Цього місяця суперниці зустрічалися на турнірі в Індіан-Уеллс і румунка виграла у двох сетах.

    У чвертьфіналі на турнірі в Румунії зазнали поразок дві інші українки – Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.

    Читайте також:

    Теги: теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка за годину розбила переможницю US Open