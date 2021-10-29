Українка за годину розбила переможницю US Open

Марта Костюк втретє зіграє в півфіналі цього року

Марта Костюк втретє в сезоні вийшла до півфіналу турніру WTA

Киянка Марта Костюк вийшла до півфіналу на турнірі в Клуж-Напока з призовим фондом $235,238. В матчі з переможницею Відкритого чемпіонату США Еммою Радукану українка повністю переграла суперницю, віддавши їй усього три гейми – 6:2, 6:1.

Тенісистки провели на корті 57 хвилин. Костюк оформила 5 брейків та відіграла один брейкпоінт на подачі. В активі українки 4 ейси і 2 подвійні помилки.

Українка проведе свій третій півфінал на цьогорічних турнірах WTA (Абу-Дабі, Стамбул). За путівку у фінал Марта Костюк побореться з колишньою першою ракеткою світу Симоною Халеп. Цього місяця суперниці зустрічалися на турнірі в Індіан-Уеллс і румунка виграла у двох сетах.

У чвертьфіналі на турнірі в Румунії зазнали поразок дві інші українки – Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.