Тренер «Шахтаря» назвав основну проблему команди

Футболістам донецького клубу не вистачає справжньої агресії

Наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі назвав головний мінус гравців команди і розповів, як футболіст може стати його другом.

«Гравці ще не мають стовідсоткової футбольної агресії, хоча в них є грандіозний талант. Ми повинні всі разом покращуватись. Можливо, це один із наших мінусів, який потрібно виправити. Тете – футболіст, якого я вважаю ключовим. Однак хочу, щоби кожен матч він грав так, як я від нього вимагаю. Моя мета – перемагати в будь-якій грі та піднімати трофеї. І покращити індивідуально всіх гравців, особливо молодих. Тому Тете не має думати, що він робить достатньо на полі. Він має намагатися у кожному матчі бути ключовим гравцем. Якщо він продовжить працювати саме так, у нього буде ще один великий друг у вигляді мене. А якщо по-іншому… Грати у «Шахтарі» має бути великою честю для всіх футболістів, для тренера. Усі разом ми маємо захищати цей клуб», – цитує тренера прес-служба клубу.

У поточному сезоні Тете забив шість м'ячів і зробив дві результативні передачі.