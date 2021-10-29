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    Тренер «Шахтаря» назвав основну проблему команди

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    Роберто Де Дзербі вважає Тете ключовим гравцем команди - Тренер «Шахтаря» назвав основну проблему команди
    Роберто Де Дзербі вважає Тете ключовим гравцем команди
    Фото з відкритих джерел

    Футболістам донецького клубу не вистачає справжньої агресії

    Наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі назвав головний мінус гравців команди і розповів, як футболіст може стати його другом.

    «Гравці ще не мають стовідсоткової футбольної агресії, хоча в них є грандіозний талант. Ми повинні всі разом покращуватись. Можливо, це один із наших мінусів, який потрібно виправити. Тете – футболіст, якого я вважаю ключовим. Однак хочу, щоби кожен матч він грав так, як я від нього вимагаю. Моя мета – перемагати в будь-якій грі та піднімати трофеї. І покращити індивідуально всіх гравців, особливо молодих. Тому Тете не має думати, що він робить достатньо на полі. Він має намагатися у кожному матчі бути ключовим гравцем. Якщо він продовжить працювати саме так, у нього буде ще один великий друг у вигляді мене. А якщо по-іншому… Грати у «Шахтарі» має бути великою честю для всіх футболістів, для тренера. Усі разом ми маємо захищати цей клуб», – цитує тренера прес-служба клубу.

    У поточному сезоні Тете забив шість м'ячів і зробив дві результативні передачі.


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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Шахтаря» назвав основну проблему команди