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    Світоліна розлучилася з тренером, з яким виграла 11 титулів

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    Еліна Світоліна першою з українських тенісисток стала призером Олімпіади - Світоліна розлучилася з тренером, з яким виграла 11 титулів
    Еліна Світоліна першою з українських тенісисток стала призером Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка працювала з Ендрю Беттлсом понад п’ять років

    Перший номер української збірної з тенісу Еліна Світоліна повідомила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлсом.

    «Після п'яти років і 11 спільних титулів ми з Енді разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в подальшій кар'єрі!» – написала Світоліна в «Твіттері».

    У сезоні 2021 року Еліна Світоліна вперше не змогла кваліфікуватися на Підсумковий чемпіонат WTA.

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    27-річна Світоліна – бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 18 турнірів WTA (з них 16 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна розлучилася з тренером, з яким виграла 11 титулів