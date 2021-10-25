Світоліна розлучилася з тренером, з яким виграла 11 титулів

Українська тенісистка працювала з Ендрю Беттлсом понад п’ять років

Перший номер української збірної з тенісу Еліна Світоліна повідомила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлсом.

«Після п'яти років і 11 спільних титулів ми з Енді разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в подальшій кар'єрі!» – написала Світоліна в «Твіттері».

У сезоні 2021 року Еліна Світоліна вперше не змогла кваліфікуватися на Підсумковий чемпіонат WTA.

27-річна Світоліна – бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 18 турнірів WTA (з них 16 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді.