Знаменита тенісистка Бертенс завершила кар’єру і чекає дитину

Колишня четверта ракетка світу вирішила припинити виступи в 29 років

Нідерландська тенісистка Кікі Бертенс через соцмережі повідомила, що чекає дитину. Спортсменку вже встигли привітати іспанки Карла Суарес-Наварро, Паула Бадоса, а також багато інших.

Кікі Бертенс – півфіналістка одного турніру «Великого шлема» в одиночному розряді, переможниця 20 турнірів WTA.

29-річна тенісистка прийняла рішення про завершення кар'єри після Олімпійських ігор у Токіо.

«От і все. Який це був шлях! Від сором'язливої дівчинки з безліччю страхів – до незалежної жінки, яка грала на найбільших кортах. Настав час прощатися. Завдяки цьому чудовому спорту я багато дізналася про себе, про світ та зустріла стільки неймовірних людей. Це назавжди залишиться зі мною», – написала наприкінці липня 2021 року тенісистка.

На фото видно напис, де Кікі повідомила, що дитина має народитися в квітні наступного року.