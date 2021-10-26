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    Знаменита тенісистка Бертенс завершила кар’єру і чекає дитину

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    Кікі Бертенс стане матір'ю в квітні наступного року - Знаменита тенісистка Бертенс завершила кар’єру і чекає дитину
    Кікі Бертенс стане матір'ю в квітні наступного року
    Фото з відкритих джерел

    Колишня четверта ракетка світу вирішила припинити виступи в 29 років

    Нідерландська тенісистка Кікі Бертенс через соцмережі повідомила, що чекає дитину. Спортсменку вже встигли привітати іспанки Карла Суарес-Наварро, Паула Бадоса, а також багато інших.

    Кікі Бертенс – півфіналістка одного турніру «Великого шлема» в одиночному розряді, переможниця 20 турнірів WTA.

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    29-річна тенісистка прийняла рішення про завершення кар'єри після Олімпійських ігор у Токіо.

    «От і все. Який це був шлях! Від сором'язливої дівчинки з безліччю страхів – до незалежної жінки, яка грала на найбільших кортах. Настав час прощатися. Завдяки цьому чудовому спорту я багато дізналася про себе, про світ та зустріла стільки неймовірних людей. Це назавжди залишиться зі мною», – написала наприкінці липня 2021 року тенісистка.

    На фото видно напис, де Кікі повідомила, що дитина має народитися в квітні наступного року.

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    Теги: теніс Кікі Бертенс
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    Знаменита тенісистка Бертенс завершила кар’єру і чекає дитину