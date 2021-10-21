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    Світоліна втратила шанси зіграти на Підсумковому турнірі

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    Еліна Світоліна всі сили залишила на Олімпіаді - Світоліна втратила шанси зіграти на Підсумковому турнірі
    Еліна Світоліна всі сили залишила на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка безславно завершила виступи в Тенеріфе

    Еліна Світоліна не зможе виступити на Підсумковому турнірі WTA-2021, який цього року пройде з 10 до 17 листопада в Гвадалахарі, Мексика. Українська тенісистка втратила остаточні шанси туди кваліфікуватися після поразки в першому колі на турнірі в іспанському Тенеріфе. Еліна зустрічалася Марією Осоріо Серрано і поступилася в трьох сетах – 7:5, 3:6, 2:6.

    Світоліна перемагала на Підсумковому турнірі, де найкращу тенісистку визначають топ-8 Чемпіонських перегонів WTA. У 2018 році. Ще одного разу Еліна грала у фіналі.

    Теоретично її можуть запросити на турнір в Гвадалахару, якщо від участі відмовиться хтось із гравчинь, які знаходяться вище в рейтингу. Попереду Світоліної – Ешлі Барті, Аріна Соболенко, Барбора Крейчікова, Кароліна Плішкова, Іга Швьонтек, Гарбіньє Мугуруса, Марія Саккарі, Паула Бадоса, Онс Жабер, Наомі Оскака, Анастасія Павлюченкова і Анетт Контавейт.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна втратила шанси зіграти на Підсумковому турнірі