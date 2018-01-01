Українська армія стала однією з найбільш ефективних в Європі – Порошенко

Ще 5 років тому українська армія була дуже в поганому стані - наголосив президент

Протягом останніх п’яти років українська армія стала однією з найбільш ефективних і Європі, заявив під час виступу на Українському сніданку у Давосі президент України Петро Порошенко. «Продовж останніх п’ять років ми стали однією з найбільш ефективних армій Європи, хоча до цього армія мала дуже



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Ще 5 років тому українська армія була дуже в поганому стані - наголосив президент

Протягом останніх п’яти років українська армія стала однією з найбільш ефективних і Європі, заявив під час виступу на Українському сніданку у Давосі президент України Петро Порошенко.

«Продовж останніх п’ять років ми стали однією з найбільш ефективних армій Європи, хоча до цього армія мала дуже поганий стан. Наша стратегія — також є дуже важливим кроком для майбутнього цивілізацій. Я гадаю, що буде дуже важливим тримати курс, який тримає Україна для того, щоб захистити весь світ від фейкових новин. Вони є частиною російської гібридної війни», — підкреслив Порошенко.

Також український президент під час виступу на Міжнародному економічному форумі заявив, що Україна стає важливою країною для інвесторів.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів, що під час світового економічного форуму у Давосі матиме напружений графік, а також додав, що планує говорити зі світовими лідерами про економічне зростання.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента СШАДональда Трампа Джареда Кушнера.