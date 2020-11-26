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    Культура

    Група «1+1 медіа» закриває засноване у 2001 році видання

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    <p>Сьогодні, 26 листопада, &ndash; останній день роботи видання &laquo;Телекритика&raquo;</p> - Група «1+1 медіа» закриває засноване у 2001 році видання

    Сьогодні, 26 листопада, – останній день роботи видання «Телекритика»

    Скріншот з сайту

    Причиною закриття видання стала криза, пов'язана з пандемією коронавірусу, пояснили в «1+1 медіа»

    Група «1+1 медіа» закриває інтернет-видання «Телекритика».

    Про це повідомляють на сайті видання.

    Зазначається, що сьогодні, 26 листопада, – останній день роботи видання. Причиною закриття видання стала криза, пов'язана з пандемією коронавірусу. Група вирішила припинити підтримку «Телекритики» і зосередитися на інших проєктах.

    «Якщо розглядати медіа як бізнес, потрібно жорстко коригувати бізнес-стратегії, щоб і надалі утримувати лідерські позиції на ринку й мати фінансові можливості розвивати ключові проєкти. Зокрема, наша актуальна стратегія полягає в розвитку і продовженні інвестицій тільки в ті проєкти, що мають високий потенціал вийти на самоокупність і стати прибутковими. Шкода це констатувати, проте через низку об'єктивних причин «Телекритика» не змогла ввійти до такого списку. Ми щиро дякуємо команді видання за сумлінну працю, а також за чесність і принциповість, завдяки якій видання користувалося авторитетом і серед читачів, і серед колег по медіаринку», – сказав гендиректор медіагрупи Ярослав Пахольчук.

    «Телекритику» заснували 2001 року, це нішеве інтернет-видання про українську медіасферу.

    Нагадаємо, минулого року Коломойський перестав фінансувати видання theБабель.

    Також 27 грудня 2019 року вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня».

    Теги: ЗМІ бізнес криза культура Україна журналіст
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