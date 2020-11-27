Міністерка соцполітики розповіла, кому з пенсіонерів додадуть по 400-500 гривень

Перерахунок пенсій залежатиме від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати

У держбюджеті є кошти на виплату пенсій за грудень 2020 року, а також є гроші на планові підвищення 2021 року.

Про це 26 листопада в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» запевнила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Нещодавно ми закрили відомості на пенсії на грудень. 4 грудня планово розпочнеться виплата пенсій. Усе буде забезпечено. Жодної затримки по жодній соціальній виплаті немає. І про це сьогодні сказав міністр фінансів. Дійсно, немає чого хвилюватися, і немає чого сіяти паніку серед людей», – сказала Лазебна.

У проєкті держбюджету-2021 передбачені підвищення пенсій, показники яких залежать від розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

«Під час засідання уряду (26 листопада, – ред.) схвалювали проєкт бюджету і я як міністр соціальної політики і як людина скажу – так, звичайно, я хотіла більше грошей на соціальні програми, на соціальні ініціативи, але є об'єктивна реальність і треба на це зважати. І тут хочу підтримати міністра фінансів - треба балансувати і мати тверезу голову, як це правильно зробити. Але незважаючи на те, що сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості в завтрашньому дні, бюджет на 2021 рік не передбачає, по-перше, жодного скорочення жодної соціальної виплати. Друге - прожитковий мінімум зростає. Так, він зростає маленькими темпами - 9,3%, він покриває трохи більше прогнозованої інфляції, але все решта – допомоги, які до нього прив'язані, теж будуть підвищені. І будемо працювати над цим, щоб не було заборгованості, щоб навіть було зростання», – зазначила міністерка.

Ухвалення держбюджету потрібне для того, щоб були підвищені, зокрема, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, а як наслідок – і пенсії.

«Іде 1 січня, чому нам потрібен цей бюджет? У зв'язку з тим, що підвищується мінімальна заробітна плата, підвищується ще один важливий соціальний стандарт – мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, кому виповнилося 65 років, у кого є повний стаж. Вона підвищується на 400 гривень. Розумієте, кажемо, що там важко, скрута, непроста ситуація, але ми всі законні базові стандарти соціальні виконуємо. І люди отримуватимуть уже в січні підвищені пенсії, які підпадають під цю категорію. Крім того, в липні буде реалізовуватися програма підвищення пенсій 75-літнім. 80-літні пенсіонери будуть знову ж таки додаткові 500 гривень отримувати. Всі ці речі в бюджеті 2021 року є», – запевнила Лазебна.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробило календар підвищення пенсій.

Зазначимо, в держбюджеті бракує $3 млрд до кінця 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.