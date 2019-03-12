Українське пароплавство виграло у Відні суд проти Росії



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Верховний суд Австрії прийняв рішення на користь України

Росіяни доклали всіх зусиль, щоби через суди забрати собі українську власність, вважаючи її «своєю»

Верховний суд Австрії скасував рішення двох попередніх інстанцій з позову Російської Федерації про виселення Головного агентства Українського Дунайського пароплавства з житлового комплексу у Відні та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«УДП після 1991 року стало власником низки нерухомого майна в низці держав ЄС. Так, наприклад, в Австрії, це 3 000 кв. м чудової ділянки з двома будівлями в елітному районі Відня, поблизу нашого посольства. Росіяни доклали всіх зусиль, щоби через суди забрати собі українську власність, вважаючи її «своєю». Ми за роки програли всі інстанції і, здавалося, були вже за півкроку до виселення», - написав міністр у Facebook.

За його словами, завдяки наполегливості української сторони 6 березня було отримане рішення Верховного суду Австрії від 22 січня 2019 року, яким скасовано рішення першої та другої інстанцій з позову Російської Федерації про виселення Головного агентства ПрАТ УДП з житлового комплексу у Відні, та справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.