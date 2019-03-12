Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді документ



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Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій 3 листопада підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом



В угоді Порошенка і Варфоломія є пункт про роботу Вселенського патріархату в Україні

У мережі з'явився текст листопадової угоди президента України Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм про співпрацю щодо створення автокефальної Православної церкви України. Текст опубліковано в Facebook доцента кафедри історії Острозької академії Андрія Смирнова.

В угоді йдеться, що Україна зобов'язується забезпечити роботу представництва Вселенського патріархату (місії Ставропігії Вселенського патріархату в Україні), передати йому будівлі та приміщення, необхідних для роботи ставропігії, а також забезпечити представництву візову підтримку.

У свою чергу, Вселенський патріархат буде сприяти становленню Православної церкви України, а також налагоджувати контакти між новою автокефальною церквою і православними церквами інших країн.

Текст угоди Порошенка з Варфоломієм (facebook Андрія Смирнова)

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Порошенко і Варфоломій підписали угоду про створення незалежної української церкви.