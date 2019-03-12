  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді

    документ
    • Розсилка
    <span>Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій&nbsp;<span>3 листопада підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом</span><br /></span> - Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді
    Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій 3 листопада підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом

    В угоді Порошенка і Варфоломія є пункт про роботу Вселенського патріархату в Україні

    У мережі з'явився текст листопадової угоди президента України Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм про співпрацю щодо створення автокефальної Православної церкви України. Текст опубліковано в Facebook доцента кафедри історії Острозької академії Андрія Смирнова.

    В угоді йдеться, що Україна зобов'язується забезпечити роботу представництва Вселенського патріархату (місії Ставропігії Вселенського патріархату в Україні), передати йому будівлі та приміщення, необхідних для роботи ставропігії, а також забезпечити представництву візову підтримку.

    Читайте також

    У свою чергу, Вселенський патріархат буде сприяти становленню Православної церкви України, а також налагоджувати контакти між новою автокефальною церквою і православними церквами інших країн.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді
    Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді
    Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді
    Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді
    Оприлюднено текст угоди, яку Порошенко і Варфоломій підписали у листопаді

    Текст угоди Порошенка з Варфоломієм (facebook Андрія Смирнова)

    Нагадаємо, в листопаді 2018 року Порошенко і Варфоломій підписали угоду про створення незалежної української церкви.

    Читайте також
    Петро Порошенко Українська православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій томос автокефалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ