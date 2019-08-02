  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські банки за півроку збільшили прибуток майже у чотири рази

    • Розсилка
    Українські банки за півроку збільшили прибуток майже у чотири рази

    Більшість прибутків банківської системи сформував Приватбанк

    Впродовж першого півріччя 2019 року банки в Україні отримали 31 млрд грн чистого прибутку - це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

    Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

    Згідно з повідомленням, у першому півріччі 2019 року платоспроможні банки отримали 31 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 8,3 млрд грн.

    «Загалом доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31% до 121 млрд грн, витрати – на 7% до 90 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

    Більшість прибутків банківської системи сформував Приватбанк, який один отримав 18,3 млрд грн  прибутку. Іноземні банки отримали 9 млрд грн прибутку.

    «Суттєве зростання прибутковості банківської системи у I півріччі 2019 року стало можливим завдяки зростанню чистих процентного та комісійного доходів банків на 20%  до 39,3 млрд грн та 17% до 20,8 млрд грн відповідно», - заявили в НБУ.

    Також у Нацбанку зазначили, що прибутковість банківського сектору зросла завдяки збільшенню кредитування населення України. Такі кредити, як правило, мають багато комісійних платежів, а різниця між відсотками за кредитами та відсотками за депозитами є вищою, ніж у підприємств.

    Крім того, у першому півріччі 2019 року НБУ зафіксував зменшення кількості збиткових банків - їх було 10, хоча за підсумками 2018 року таких банків було 14.

     

    Читайте також
    економіка банки Приватбанк фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ