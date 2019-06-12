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    Українські бійці ліквідували п’ятьох бойовиків розвідувального підрозділу

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    Українські бійці ліквідували п’ятьох бойовиків розвідувального підрозділу

    Бойовики доставили своїх загиблих до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів

    За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу, через наказ командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.

    Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

    «Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника», - сказав Мотузяник.

    Окрім того, встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.

    Також, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил за ініціативи командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

    Раніше повідомлялося, що окупанти сьогодні сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед наших бійців немає. 

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