Українські бійці ліквідували п’ятьох бойовиків розвідувального підрозділу



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Бойовики доставили своїх загиблих до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу, через наказ командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.

Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника», - сказав Мотузяник.

Окрім того, встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.



Також, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил за ініціативи командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що окупанти сьогодні сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед наших бійців немає.