Окупанти сьогодні сім разів відкривали вогонь по українських позиціях



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Бойових втрат у лавах українських захисників немає

Від початку доби на Донбасі бойовики 7 разів порушували перемир'я. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

З мінометів заборонених калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Новогородське та Зайцеве.

Також НЗФ вели вогонь поблизу Луганського, Новолуганського, Водяного, Авдіївки та Старогнатівки.

Бойових втрат у лавах українських захисників немає.

Міноборони підтвердило інформацію про 24 збройні провокації за минулу добу.

На донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Пісків, Широкиного, Павлополя, Лебединського, Авдіївки, Мар'їнки та Гнутового.

На луганському напрямку незаконні збройні формування застосовували зброю сім разів, у тому числі ведучи вогонь з артилерії 122-го і мінометів 82-го калібру, а також бойових машин піхоти.

Під обстріл потрапили Південне, Золоте, Новолуганське, Попасна, Гладосове, Кримське та Станиця Луганська.

Загалом за вчорашню добу по всій лінії зіткнення противник відкривав вогонь двадцять чотири рази. У семи випадках це були мінометні обстріли із заборонених, 120-х та 82-х калібрів, а також з артилерійських систем 122 калібру.

Внаслідок бойових дій, що тривали минулої доби троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил дістали поранення.

За даними української розвідки, минулої доби влучним вогнем у відповідь двох бойовиків зі складу російсько-окупаційних військ було знищено та сімох поранено.