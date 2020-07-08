  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські конструктори працюють над створенням ударного безпілотника «Сокіл-200»

    • Розсилка
    Бюро &laquo;Луч&raquo; розробило перший ударний український БПЛА &laquo;Сокіл-200&raquo; - Українські конструктори працюють над створенням ударного безпілотника «Сокіл-200»
    Бюро «Луч» розробило перший ударний український БПЛА «Сокіл-200»

    Макет «Сокола-200» у натуральному масштабі буде презентовано на цьогорічній виставці «Зброя та безпека»

    Конструкторське бюро «Луч», яке входить до державного концерну «Укроборонпром», розробляє ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-200», макет якого буде представлено на цьогорічній виставці «Зброя та безпека».

    Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому» з посиланням на генерального конструктора та гендиректора КБ «Луч» Олега Коростельова.

    Наразі вже відпрацьовано близько 85% вузлів та агрегатів майбутнього БПЛА: «Усі комплектуючі частини безпілотника відпрацьовані: є ракета, є оптико-прицільна станція з лазерною системою наведення - тепер ми просто поєднуємо це в іншому літальному апараті. Спроектувати літальний апарат для КБ «Луч» – це взагалі не проблема», – цитує Коростельова пресслужба.

    За словами генерального конструктора, корисне навантаження майбутнього ударного БПЛА становитиме 200-250 кг, з розрахунку на можливість нести 4 протитанкові ракети типу «Бар’єр» власної розробки та виробництва.

    На думку Коростельова, цілком реально прийняти такий літак на озброєння протягом 1,5 років: почати літати через 9 місяців і 8-9 місяців залишити на випробувальні роботи.

    На підприємстві готуються представити макет «Сокола-200» у натуральному масштабі на цьогорічній виставці «Зброя та безпека».

    Крім того, генеральний директор ДККБ «Луч» повідомив, що наразі триває процедура прийняття на озброєння ракетного комплексу Р-360 «Нептун», випробування якого закінчилися нещодавно. «Процедура включає в себе акти державної комісії, кодифікацію основних частин та комплексу в цілому, і в подальшому наказ міністра оборони та прийняття, так би мовити, на постачання. Нам слід пройти ці процедури, але я думаю, що протягом 1,5-2 місяців ми вкладемося у ці строки», – повідомив Коростельов та додав, що до кінця 2021 року дивізіон ракетних комплексів «Нептун» вже може бути переданий до війська.

    Заазначимо, XVII міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2020» запланована на 13-16 жовтня.

     

    зброя літак військова техніка Укроборонпром ракета озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ