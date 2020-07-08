Українські конструктори працюють над створенням ударного безпілотника «Сокіл-200»



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Бюро «Луч» розробило перший ударний український БПЛА «Сокіл-200»

Макет «Сокола-200» у натуральному масштабі буде презентовано на цьогорічній виставці «Зброя та безпека»

Конструкторське бюро «Луч», яке входить до державного концерну «Укроборонпром», розробляє ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-200», макет якого буде представлено на цьогорічній виставці «Зброя та безпека».

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому» з посиланням на генерального конструктора та гендиректора КБ «Луч» Олега Коростельова.

Наразі вже відпрацьовано близько 85% вузлів та агрегатів майбутнього БПЛА: «Усі комплектуючі частини безпілотника відпрацьовані: є ракета, є оптико-прицільна станція з лазерною системою наведення - тепер ми просто поєднуємо це в іншому літальному апараті. Спроектувати літальний апарат для КБ «Луч» – це взагалі не проблема», – цитує Коростельова пресслужба.

За словами генерального конструктора, корисне навантаження майбутнього ударного БПЛА становитиме 200-250 кг, з розрахунку на можливість нести 4 протитанкові ракети типу «Бар’єр» власної розробки та виробництва.

На думку Коростельова, цілком реально прийняти такий літак на озброєння протягом 1,5 років: почати літати через 9 місяців і 8-9 місяців залишити на випробувальні роботи.

На підприємстві готуються представити макет «Сокола-200» у натуральному масштабі на цьогорічній виставці «Зброя та безпека».