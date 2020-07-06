У ЗСУ просять українців не зливати в мережу інформацію про війська



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Всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті, а особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності - пресслужба

Генштаб просить громадян не проводити фото, відео зйомку та онлайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають: місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу

Генеральний штаб Збройних Сил звернувся до українців із закликом не поширювати у будь-який спосіб інформацію про переміщення українських захисників, кількісний склад техніки чи особового складу, адже така інформація становить загрозу нацбезпеці держави.

Про це йдеться в зверненні Генштабу ЗСУ.

«Шановні громадяни України! Кожен з нас має відчути свою власну відповідальність за захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її інформаційної безпеки, які, згідно з Конституцією України, є справою всього Українського народу! Прохання і надалі не розголошувати переміщення підрозділів Збройних Сил України! Номери техніки, види і кількість озброєння, його приналежність до родів військ, напрямки та маршрути руху. Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці. Усвідомте самі і передайте іншим!», - йдеться в заяві Генштабу.

Зокрема, Генштаб просить громадян не проводити фото, відео зйомку та онлайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають: місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу; рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу; режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію; завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил); підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор); організацію, чисельність та дислокація військ (сил).

У пресслужбі також нагадали, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті, а особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.