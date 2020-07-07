СЕТАМ продасть на аукціоні 26 заарештованих літаків



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Ціна за кожен окремий літак стартує від 55 тисяч гривень Фото: СЕТАМ

У повідомленні СЕТАМ не зазначено, про яке саме підприємство-боржника йдеться

Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket (СЕТАМ Міністерства юстиції України) 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн.

Про це повідомляє пресслужба СЕТАМ.

Повітряні судна PZL-104 «Вільга 35А», АН - 2Т і реактивні Л-29 виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн — це борг з виплати заробітних плат. Ціни стартують від 55 527 грн.

Кошти від продажу літаків допоможуть повністю розрахуватися за борги по заробітній платі перед 41-им працівником. Решта грошей піде на погашення інших фінансових зобов’язань підприємства та його розвиток», — наголосив генеральний директор СЕТАМ Олександр Мамро.

Аукціони відбудуться 8-9 липня 2020 року. Ознайомитися з лотами й зареєструватися на торги можна тут.

Слід нагадати, що наприкінці червня Мін'юст призначив нового керівника «СЕТАМ».

Крім того раніше стало відомо, що Мін'юст з аукціону продає собак власників-боржників. Через це у соцмережах виник неабиякий скандал. У свою чергу керівник СЕТАМ повідомив, що собак можуть виставити на аукціон через те, що господар утримує їх в неналежних умовах.

Аукціон OpenMarket (СЕТАМ) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.