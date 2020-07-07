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    СЕТАМ продасть на аукціоні 26 заарештованих літаків

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    Ціна за кожен окремий літак стартує від 55 тисяч гривень - СЕТАМ продасть на аукціоні 26 заарештованих літаків
    Ціна за кожен окремий літак стартує від 55 тисяч гривень
    Фото: СЕТАМ

    У повідомленні СЕТАМ не зазначено, про яке саме підприємство-боржника йдеться

    Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket (СЕТАМ Міністерства юстиції України) 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн.

    Про це повідомляє пресслужба СЕТАМ.

    Повітряні судна PZL-104 «Вільга 35А», АН - 2Т і реактивні Л-29 виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн — це борг з виплати заробітних плат. Ціни стартують від 55 527 грн.

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    СЕТАМ продасть на аукціоні 26 заарештованих літаків
    СЕТАМ продасть на аукціоні 26 заарештованих літаків
    СЕТАМ продасть на аукціоні 26 заарештованих літаків

    Кошти від продажу літаків допоможуть повністю розрахуватися за борги по заробітній платі перед 41-им працівником. Решта грошей піде на погашення інших фінансових зобов’язань підприємства та його розвиток», — наголосив генеральний директор СЕТАМ Олександр Мамро.

    Аукціони відбудуться 8-9 липня 2020 року. Ознайомитися з лотами й зареєструватися на торги можна тут.

    Слід нагадати, що наприкінці червня Мін'юст призначив нового керівника «СЕТАМ».

    Крім того раніше стало відомо, що Мін'юст з аукціону продає собак власників-боржників. Через це у соцмережах виник неабиякий скандал. У свою чергу керівник СЕТАМ повідомив, що собак можуть виставити на аукціон через те, що господар утримує їх в неналежних умовах. 

    Аукціон OpenMarket (СЕТАМ) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.

     

    борг зарплата ціни літак завод технології аукціон Державна виконавча служба
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