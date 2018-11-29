Українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 видів нападу з боку Росії



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Українські військові вижили дивом

Військові РФ відпрацювали навички з застосування різних видів озброєння на українських кораблях

Українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 різних видів нападу з боку Російської Федерації. Про це повідомив замглави Служби безпеки України Олег Фролов.

За словами Фролова, українські кораблі стали мішенню для російських військових, які зухвало відпрацювали свої навички з застосування різних видів озброєння.

«Українські військові вижили дивом, адже зазнали 6 різних видів нападу, а саме: таран українського малого буксира російським кораблем «Дон» прикордонного управління ФСБ РФ, бойове застосування двох ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування двох ракет російським гелікоптером К-52, застосування великокаліберного корабельного озброєння, штурм українських кораблів російським спецназом із застосуванням фізичного насильства до наших моряків», - сказав він.

У СБУ додали, що шостий вид насилля триває зараз - фізичний, моральний, психологічний тиск та незаконний арешт 24-х українських військових моряків, а також відмова допуску та приховання інформації щодо трьох поранених.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.