Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ



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Петро Порошенко

Президент очікує на реакцію з боку країн «Великої сімки»

Президент Петро Порошенко закликав західних партнерів вжити всіх необхідних заходів впливу на Росію, включаючи посилення санкцій, щоб припинити «повзучу анексію« Росією Азовського моря та Керченської протоки.

Про це він написав у своєму Facebook, у відповідь на заяву Верховного представника Європейського Союзу Федеріки Могеріні, у якій засуджуються дії РФ у Керченській протоці і міститься заклик звільнити українських полонених моряків.

«Закликаю країни ЄС перейти від декларацій до реальних кроків та вжити всіх необхідних заходів впливу на агресора, включаючи посилення санкцій, аби припинити «повзучу анексію« Росією Азовського моря та Керченської протоки і відновити територіальну цілісність України», - написав Порошенко.

Президент заявив, що очікує також на рішучу консолідовану реакцію з оцінкою злочинної поведінки РФ з боку країн «Великої сімки».

Глава держави подякував країнам Євросоюзу за заклик до Кремля забезпечити негайне та безумовне звільнення українських моряків та кораблів, а також безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою у відповідності до міжнародного права.

«Активна глобальна дезінформаційна кампанія Кремля щодо перекладення відповідальності за керченський інцидент на Україну зазнала фіаско», - підсумував він.

Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі.

Президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

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