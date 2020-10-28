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    Українські школи готові до дистанційного навчання, – МОН

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    Шкарлет підкреслив, що такий формат навчання ніколи не замінить реальне спілкування - Українські школи готові до дистанційного навчання, – МОН
    Шкарлет підкреслив, що такий формат навчання ніколи не замінить реальне спілкування

    Однак воно ніколи не замінить реальний формат спілкування, який є у повноформатному навчанні

    Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна готова до впровадження дистанційного навчання. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

    «Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання – це образа для більшості педагогічних працівників... Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти», – вказано у повідомленні.

    Шкарлет підкреслив, що такий формат навчання ніколи не замінить реальне спілкування, яке є при очному навчанні.

    «Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять», – зазначив очільник МОН.

    Він додав, що організація освітнього процесу в дистанційному чи змішаному форматах в умовах пандемії потребує не лише коштів, а й значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти.

    Нагадаємо, що після канікул на карантині залишаться вісім шкіл Києва.

    Раніше повідомлялося, що після канікул у дистанційному форматі будуть працювати сім шкіл Києва.

    На Київщині школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.

    У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

    навчання Україна Сергій Шкарлет
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