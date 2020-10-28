Після осінніх канікул не всі київські школярі повернуться за парти



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Столичні школи вийдуть на навчання 29 жовтня

Частина столичних шкіл після канікул працюватимуть у дистанційному форматі

У четвер, 29 жовтня, столичні школи повернуться до навчання після канікул. Проте, деякі школи працюватимуть у дистанційному форматі.

Про це повідомила голова Департаменту освіти та науки Київської міської держадміністрації Олена Фіданян в ефірі телеканалу «Наш».

«У четвер ми повертаємось до освітнього процесу. Вивчивши свої можливості та епідеміологічну ситуацію, Україна повинна приймати рішення. Ми вирішили від середи до середи запровадити канікули. Ми вже маємо повну статистику стану здоров'я дітей та педагогів. Поки що статистика є втішною для нас. Ми передбачаємо, що у дистанційному форматі будуть працювати лише сім шкіл», - сказала вона.

Також Фіданян зазначила, що лише 1,5% від усіх вчителів Києва мають підтверджені тести на коронавірус.

Як повідомлялося, на Київщині школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.