Українські та турецькі моряки узгодили спільні військові навчання

Під час навчань турецького флоту на Середземному морі

Навчання «Східне Середземноморʼя» цього року проведуть на заході

Українські моряки приєднаються до навчання ВМС Турецької Республіки, яке запановане на кінець цього року в Західній частині Середземного моря, повідомляє Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

«Військово-Морські Сили ЗС України взяли участь у початковій конференції з планування навчання ВМС Турецької Республіки Dogu Akdeniz – 2021 («Східне Середземноморʼя – 2021»), яке сплановане на кінець цього року в Західній частині Середземного моря», – йдеться у повідомленні.

Учасники заходу розглянули питання щодо визначення загальної концепції навчання, узгодження попереднього складу сил, що планується залучити. Представники ВМС ЗС України обговорили формат участі української сторони, у тому числі залучення офіцерів ВМС ЗС України до складу багатонаціонального штабу навчання, а також стажування офіцерів на борту корветів ВМС Туреччини класу ADA (MILGEM) під час навчання.

Зазначається, що у зв’язку з пандемією початкова конференція з планування вищезазначеного навчання, відбулась в режимі онлайн-зв’язку.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році. Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент — 2021», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2021», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2021», українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2021», українсько-польському навчанні «Три Мечі – 20212» та українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2021».

Раніше стало відомо, що в навчаннях Cossack mace – 2021 візьмуть учать військовослужбовці Державної прикордонної служби України. У ході маневрів відпрацьовуватиметься підвищення професійної підготовки прикордонних комендатур швидкого реагування. Всього у цих навчаннях візьмуть участь тисяча військових із пʼяти країн.