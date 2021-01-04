Чому до президента Зеленського не може бути жодних претензій
Претензії можуть бути до обивателів, які проголосували за людину без будь-яких політичних переконань
Мовою оригіналу
Уже много раз об этом написала, но еще раз напишу.
У меня нет ни единой претензии к Зеленскому. Более того, он оказался даже лучше, чем я ожидала.
У меня есть претензия только инфантилам и уставшим от войны обывателям, которые в трезвом уме и твердой памяти проголосовали за человека с нулевым управленческим опытом, без квалификации и без каких-либо политических убеждений.
«Хуже не будет»
«Хоть поржем»
Знайте! Все, что происходит и будет происходить со страной, – это только ваша вина.
Подойдите к зеркалу, посмотрите на свое отражение и скажите: «Это я виноват! Это я ...».
Ситуацию это не исправит. Но признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления.
Джерело: блог Олени Яхно