Чому до президента Зеленського не може бути жодних претензій

Претензії можуть бути до обивателів, які проголосували за людину без будь-яких політичних переконань

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Уже много раз об этом написала, но еще раз напишу.

У меня нет ни единой претензии к Зеленскому. Более того, он оказался даже лучше, чем я ожидала.

У меня есть претензия только инфантилам и уставшим от войны обывателям, которые в трезвом уме и твердой памяти проголосовали за человека с нулевым управленческим опытом, без квалификации и без каких-либо политических убеждений.

«Хуже не будет»

«Хоть поржем»

Знайте! Все, что происходит и будет происходить со страной, – это только ваша вина.

Подойдите к зеркалу, посмотрите на свое отражение и скажите: «Это я виноват! Это я ...».

Ситуацию это не исправит. Но признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления.

Джерело: блог Олени Яхно

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