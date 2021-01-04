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    Думки вголос

    Чому до президента Зеленського не може бути жодних претензій

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Зеленський виявився навіть кращим президентом, ніж цього очікували - Чому до президента Зеленського не може бути жодних претензій
    Зеленський виявився навіть кращим президентом, ніж цього очікували

    Претензії можуть бути до обивателів, які проголосували за людину без будь-яких політичних переконань

    Мовою оригіналу

    Уже много раз об этом написала, но еще раз напишу.

    У меня нет ни единой претензии к Зеленскому. Более того, он оказался даже лучше, чем я ожидала.

    У меня есть претензия только инфантилам и уставшим от войны обывателям, которые в трезвом уме и твердой памяти проголосовали за человека с нулевым управленческим опытом, без квалификации и без каких-либо политических убеждений.

    «Хуже не будет»

    «Хоть поржем»

    Знайте! Все, что происходит и будет происходить со страной, – это только ваша вина.

    Подойдите к зеркалу, посмотрите на свое отражение и скажите: «Это я виноват! Это я ...».

    Ситуацию это не исправит. Но признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський президент
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