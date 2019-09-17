Чи дійсно Зеленський перший президент з народу?

Володимир Зеленський

Факти проти народної міфотворчості

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«Наш первый президент из народа», - затягивают девочки из Кривого Рога.

Самое примечательное, что у нас первые четыре президента были как раз «из народа», так сказать интеллигенция в первом поколении. Кравчук, Кучма и Ющенко — уроженцы сел. Их родители были простыми крестьянами.

Четвертый президент Янукович «голодно и холодно» жил с бабушкой в тесном флигеле три на четыре метра. В школьные годы на товарняках ездил пасти лошадей.

А как раз Вова родился в благополучной преподавательской семье. Учился в специализированной школе.

Но что такое факты против народного мифотворчества?

Джерело: блог Олени Яхно

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