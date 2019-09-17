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    Думки вголос

    Чи дійсно Зеленський перший президент з народу?

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чи дійсно Зеленський перший президент з народу?
    Володимир Зеленський

    Факти проти народної міфотворчості

    Мовою оригіналу

    «Наш первый президент из народа», - затягивают девочки из Кривого Рога.

    Самое примечательное, что у нас первые четыре президента были как раз «из народа», так сказать интеллигенция в первом поколении. Кравчук, Кучма и Ющенко — уроженцы сел. Их родители были простыми крестьянами.

    Четвертый президент Янукович «голодно и холодно» жил с бабушкой в тесном флигеле три на четыре метра. В школьные годы на товарняках ездил пасти лошадей.

    А как раз Вова родился в благополучной преподавательской семье. Учился в специализированной школе.

    Но что такое факты против народного мифотворчества?

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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