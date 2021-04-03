У спільних українсько-британських навчаннях візьмуть участь прикордонники

Навчання Cossak mace–2021 пройдуть на базі одного із навчальних центрів Збройних Сил України

У запланованих на цей рік українсько-британських спільних військових навчаннях сухопутних сил візьмуть участь і прикордонники. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своєму сайті.

«Одним з важливих елементів підвищення професійної підготовки прикордонних комендатур швидкого реагування є участь прикордонників у спільних, в тому числі міжнародних, вишколах. Серед іншого, влітку цього року Державна прикордонна служба України візьме участь в українсько-британському навчанні Cossak mace–2021, яке планується провести на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України» – йдеться в повідомленні.

Cossak mace–2021 мають покращити взаємосумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України. В рамках цього міжнародного проєкту передбачається спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня. Вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій.

За інформацією прикордонної служби, з 29 березня по 02 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчання, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних Сил України. Керівник групи планування навчання полковник Віталій Негоденко (Сухопутні війська ЗСУ) зазначив, що участь у навчаннях надасть прикордонникам можливість відпрацювати взаємодію з підрозділами НАТО та Збройними Силами України, а також покращити спроможність реагування на зміну оперативної обстановки та виникнення раптових ввідних.

Серед іншого, під час навчання Cossak mace– 2021 заплановано відпрацювання взаємосумісності багатонаціональних штабів, вивчення процесу прийняття військових рішень (МDMP), проведення оборонних та наступальних операцій під керівництвом багатонаціональних штабів. Також вишкіл дозволить імплементувати найкращі практики ведення операцій з врахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО).

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України провела в Луганській області антитерористичні навчання із захисту інфраструктури.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).