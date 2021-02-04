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    У світі

    Російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії

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    <p>Російський літак знаходився в повітряному просторі країни приблизно одну хвилину</p> - Російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії

    Російський літак знаходився в повітряному просторі країни приблизно одну хвилину

    У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії викликали посла Росії, якому вручили відповідну ноту

    У середу, 3 лютого російський військовий літак Іл-76МД порушив повітряний простір Естонії.

    Про це повідомляє естонське агентство ERR з посиланням на пресслужбу Сил оборони Естонії.

    За даними відомства, інцидент стався біля острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі країни приблизно одну хвилину.

    Літак прямував з включеним передавачем, але в момент порушення державного кордону Естонії він не знаходився в радіоконтакті з естонської авіадиспетчерської службою.

    У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії викликали посла Росії, якому вручили відповідну ноту.

    Даний інцидент став першим порушенням державного кордону Естонії російським літаком у цьому році. До цього такі інциденти траплялися по кілька разів на рік.

    До слова, Україна готує санкції проти 13 російських авіакомпаній.

    Теги: Росія авіація політ Естонія дипломатичний конфлікт літак військові
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