Російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії

У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії викликали посла Росії, якому вручили відповідну ноту

У середу, 3 лютого російський військовий літак Іл-76МД порушив повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє естонське агентство ERR з посиланням на пресслужбу Сил оборони Естонії.

За даними відомства, інцидент стався біля острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі країни приблизно одну хвилину.

Літак прямував з включеним передавачем, але в момент порушення державного кордону Естонії він не знаходився в радіоконтакті з естонської авіадиспетчерської службою.

У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії викликали посла Росії, якому вручили відповідну ноту.

Даний інцидент став першим порушенням державного кордону Естонії російським літаком у цьому році. До цього такі інциденти траплялися по кілька разів на рік.

До слова, Україна готує санкції проти 13 російських авіакомпаній.