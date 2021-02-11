SkyUp планує влітку відкрити рейси до семи країн

SkyUp готується почати літати з Києва та регіонів у Польщу, Німеччину, Данію, Йорданію, Швецію, Сербію і Нідерланди

Авіакомпанія SkyUp підбила підсумки складного 2020 року та озвучила плани на 2021-й, серед яких важливим є освоєння семи нових маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба компанії на власному сайті.

«На додачу до вже знайомих напрямків SkyUp, таких як Франція, Італія, Греція, Чехія, Грузія, Іспанія, Болгарія, Кіпр, Вірменія, Албанія, Ізраїль, Португалія, Словаччина і Туреччина, ми готуємося почати літати з Києва та регіонів у Польщу, Німеччину, Данію, Йорданію, Швецію, Сербію і Нідерланди», – йдеться у повідомленні.

На більш віддалену перспективу – наступні 5 років – SkyUp планує збільшити частку авіакомпанії на ринку українських авіаперевезень до 50%, отримати ще щонайменше 5−7 літаків, відкрити нові бази і розширювати перелік послуг.

«Починаючи рік із вдвічі більшим флотом, ніж попередній (2019-й починали з п’ятьма літаками і тільки в грудні отримали 10-й літак), через пандемію і локдаун ми не досягли і половини від запланованого на 2020 рік обсягу перевезень пасажирів», – додають в авіакомпанії.

Проте в SkyUp запевнили, що залишаються в небі завдяки пасажирам.

У 2020 році авіакомпанія виконала 8 745 рейсів, якими перевезли 1 250 792 пасажирів.