Українські вчені показали випробування іонно-плазмового двигуна (відео)

Над розробкою двигуна вітчизняні науковці працювали більше 40 років

З’явилось відео випробувань іонно-плазмового двигуна вченими Харківського авіаційного інституту. Про тестування агрегату розповів Мілітарний.

Розробка такого двигуна – це спільний проєкт Національного аерокосмічного університету імені Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і акціонерного товариства ФЕД.

На створення та початок випробувань першого українського іонно-плазмового двигуна для космосу харківська компанія FED витратила вже $6 млн, і ще $5 млн потрібно, щоб провести повний цикл випробувань.

У сюжеті «Фактів» про розробку іонно-плазмового двигуна йдеться, що в українських напрацюваннях вже зацікавився Китай та веде переговори Туреччина.

Над розробкою вітчизняні науковці працювали більше 40 років, і лише останні 2 роки на її втілення та випробування з’явилися кошти.





Роботи над інноваційною розробкою українських вчених мають бути завершені у 2022 році.





Іонно-плазмові двигуни використовують радіохвилі високої частоти і магнітні поля, для отримання плазми, її прискорення та фокусування.

Розігнана таким чином плазма і забезпечує основну тягу двигуна, на відміну від викиду продуктів згоряння хімічного палива, як у традиційних реактивних двигунах.

Іонний двигун

Подібний принцип використовується в звичайних іонних двигунах, які давно встановлюються на космічних апаратах, але на іонно-плазмовому двигуні можна отримати значно більшу тягу, ніж це забезпечують прості іонні двигуни, що дозволить здійснювати переміщення більш масивних космічних апаратів для польоту на далекі відстані.

Використання традиційних ракетних двигунів для цього польоту вимагало б величезної кількості палива.

Іонно-плазмовий двигун вдесятеро менший ніж звичайний рідинний ракетний двигун й при цьому спроможний працювати у відкритому космосі десятиліттями.







