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    На Хортиці орнітологи виявили новий вид птахів

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    Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду, - науковець - На Хортиці орнітологи виявили новий вид птахів
    Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду, - науковець
    Фото: Сергій Козодавов

    20 січня зареєстровано новий вид птахів для території заповідника ‒ синьга

    У Запоріжжі на території Національного заповідника «Хортиця» виявили новий вид птахів ‒ синьга. Про це повідомив науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника «Хортиця» Сергій Козодавов у Facebook.

    «Середньозимові обліки водоплавних птахів, які я традиційно проводжу в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС, цього року подарували унікальні знахідки. 20 січня 2021 р. зареєстровано новий вид птахів для території Національного заповідника «Хортиця» ‒ синьга. Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду», ‒ зазначив він.

    Науковець зауважив, цей вид птахів з 2002 року щорічно реєструється на зимівлі в гирлі Дніпро-Бузького лиману та в районі Кінбурнської стрілки і о. Березань, а у районі о. Хортиці достовірно підтверджений вперше.

    Як повідомлялося, у Римі загинули десятки птахів внаслідок запуску феєрверків.

    Теги: Запоріжжя наука птахи Заповідники
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