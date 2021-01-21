На Хортиці орнітологи виявили новий вид птахів

20 січня зареєстровано новий вид птахів для території заповідника ‒ синьга

У Запоріжжі на території Національного заповідника «Хортиця» виявили новий вид птахів ‒ синьга. Про це повідомив науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника «Хортиця» Сергій Козодавов у Facebook.

«Середньозимові обліки водоплавних птахів, які я традиційно проводжу в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС, цього року подарували унікальні знахідки. 20 січня 2021 р. зареєстровано новий вид птахів для території Національного заповідника «Хортиця» ‒ синьга. Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду», ‒ зазначив він.

Науковець зауважив, цей вид птахів з 2002 року щорічно реєструється на зимівлі в гирлі Дніпро-Бузького лиману та в районі Кінбурнської стрілки і о. Березань, а у районі о. Хортиці достовірно підтверджений вперше.

Як повідомлялося, у Римі загинули десятки птахів внаслідок запуску феєрверків.