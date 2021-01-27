Вчені розробили новий метод лікування найсмертоноснішого раку
Фахівці з'ясували, що рак підшлункової можна лікувати за допомогою зміненого вірусу віспи
Вчені розробили новий метод лікування раку підшлункової залози, який вважається найбільш смертоносним видом даного захворювання.
Про це йдеться в роботі британських і китайських дослідників, опублікованій в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.
Фахівці з'ясували, що рак підшлункової можна лікувати за допомогою зміненого вірусу віспи.
Вчені модифікували онколітичний вірус осповакцини для підвищення його безпеки, а також зробили так, щоб він викликав сильнішу імунну відповідь проти раку.
Відзначається, що використання терапевтичної платформи, що включає застосування вірусу віспи для лікування, значно збільшило виживаність пацієнтів з раком підшлункової залози.
Відзначається, що виживаність при раку підшлункової традиційно одна з найнижчих серед онкологічних захворювань. Хіміотерапія і променева терапія також зазвичай не допомагають при лікуванні даного захворювання.
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