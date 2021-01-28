Італія заявила про розробку власної ковід-вакцини

В разі успіху перші кілька мільйонів доз вакцини від ReiThera надійдуть до італійських центрів вакцинації у вересні 2021 року

Розробку вакцини розпочала власним коштом італійська компанія ReiThera

Італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

Про початок розробки італійської вакцини заявив директор Італійського фармакологічного агентства Джоджио Палу. Розробку вакцини розпочала власним коштом італійська компанія ReiThera, розташована в околиці Рису, але міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанза вже оголосив про готовність уряду профінансувати дослідження.

«Це правильний важливий крок. Ми мусимо сильніше реагувати на цю кризу, аби гарантувати здоров'я наших громадян», – пояснив Сперанза.

В разі успішних випробувань та сертифікації, перші кілька мільйонів доз вакцини від ReiThera надійдуть до італійських центрів вакцинації у вересні 2021 року. Таким чином італійська влада сподівається розв'язати проблему нестабільних поставок вакцини.

Наразі Італія є лідером серед країн ЄС за кількістю зроблених щеплень проти Covid-19. Втім, криза поставок вакцин від трьох головних постачальників ЄС сильно вдарила по італійській програмі вакцинації, через що уряд Італії збирається позиватися в суд.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна.

Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина дійсно рідкісні проблеми.

Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..

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