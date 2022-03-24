Залізничники США та Європи об'єднались заради допомоги «Укрзалізниці»

Посадовці та фахівці залізничного сектору США та Європи оголосили про створення багатонаціональної «Цільової групи з підтримки залізниць України»

Фахівці ініціативи готові закликати світову залізничну спільноту ізолювати російські залізниці від співробітництва

Посадовці та провідні фахівці залізничного сектору Сполучених Штатів Америки та Європи оголосили про створення багатонаціональної «Цільової групи з підтримки залізниць України», яка опікуватиметься технічною та політичною підтримкою українських вантажних та пасажирських залізничних компаній. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця висловлює щиру подяку світовим лідерам залізничної галузі за всебічну підтримку та зусилля, спрямовані на стабілізацію та розвиток українського залізничного транспорту. Наша компанія завжди була і буде потужним гравцем на ринку залізничних перевезень, і спільними зусиллями України, ЄС та США ми виведемо залізничну галузь на якісно новий рівень попри всі негаразди», – наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Так, згідно з пресрелізом Цільової групи, першочерговою метою її діяльності буде створення форуму для урядових організацій та пасажирських і вантажних залізничних асоціацій для обговорення агресивного вторгнення Росії в Україну та пошуку найефективніших способів підтримки українського залізничного сектору. Зокрема, мова йде про збільшення кількості потягів, які забиратимуть біженців з українського кордону та інших вузлів пересадки.

Також члени групи вже створили проєкт формулювання принципів з п'ятьма гіпотетичними цілями, серед яких визначення повного списку санкції щодо російських залізниць на рівні із закриттям повітряного простору. Фахівці ініціативи готові закликати союзні уряди та світову залізничну спільноту швидко та повністю ізолювати російські залізниці та інші компанії громадського транспорту від співробітництва.

Крім того, серед вказаних цілей – направлення всіх можливих зусиль на порятунок українських біженців, переорієнтація поставок нафти та газу залізницею для заміни поточного російського експорту, відновлення залізничної інфраструктури України та зменшення плати за доступ до колійного господарства.

До багатонаціональної «Цільової групи підтримки залізниць України» увійшли:

Джолін Моліторіс – голова Цільової групи; колишня керівниця Федеральної залізничної адміністрації США;

Нік Брукс – співголова Цільової групи; генеральний секретар Альянсу нових учасників пасажирської залізниці в Європі – ALLRAIL;

Рей Чемберс – заступник голови Цільової групи та керівник за напрямком пасажирських залізничних перевезень; президент Американської асоціації інноваційних пасажирських залізничних операцій – AIPRO;

Роберт ВандерКлют – заступник голови Цільової групи та керівник за напрямком вантажних залізничних перевезень; колишній старший віце-президент Асоціації американських залізниць – AAR; президент компанії First Rail International LLC;

Джон М. Макграт – керівник Цільової групи за напрямком реконструкції колії; президент і генеральний директор McGrath Rail;

колишній голова Національної асоціації будівництва та обслуговування залізниць США;

Чарльз Хог – керівник Цільової групи за напрямком забезпечення робочою силою; колишній Національний директор у справах уряду;

Brotherhood of Maintencance of Way/Teamsters; віце-президент з питань праці в Американській асоціації інноваційних пасажирських залізничних операції – AIPRO.

До слова, у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.