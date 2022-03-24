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    Економіка та фінанси

    ЄС оголосить про заснування енергетичного партнерства зі США

    Урсула фон дер Ляйєн та Джо Байден оголосять про нове енергетичне партнерство між ЄС та США - ЄС оголосить про заснування енергетичного партнерства зі США
    Урсула фон дер Ляйєн та Джо Байден оголосять про нове енергетичне партнерство між ЄС та США
    фото: EFE/EPA

    Вашингтон готовий надати близько 15 мільярдів кубометрів газу країнам-союзникам Європи, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії

    Сполучені Штати та Європейський Союз у п'ятницю оголосять про угоду про відправку скрапленого природного газу (СПГ) з Вашингтона до європейських країн. Про це заявила у четвер президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

    «Завтра разом із президентом Байденом ми представимо нову главу нашого енергетичного партнерства. Це додатковий зріджений природний газ із США в ЄС, який замінює російський природний газ, який ми маємо наразі», – сказала фон дер Ляєн під час свого прибуття на саміт, який європейські лідери проводять цього четверга в Брюсселі і на який запрошений Байден.

    Американська сторона збільшить постачання зрідженого газу до ЄС. Він обійдеться Європі значно дорожче за російський, але в нинішній ситуації політичні аргументи переважують: Брюссель бачить у путінській Росії не партнера, а ворога. Мета ЄС – якнайшвидше відмовитися від російського газу.

    «Це важливий крок вперед», – сказала вона.

    За словами трьох джерел британської газети Financial Times, Сполучені Штати завершують план постачання до ЄС додатково до 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу до кінця 2022 року.

    Угода має на меті допомогти ЄС зменшити залежність від російського природного газу, оскільки цього року блок поспішає скоротити російський імпорт на дві третини. Постачання скрапленого природного газу з США сприятиме досягненню цілі, поставленої ЄС цього місяця, замінити 50 мільярдів кубометрів газу, який зараз надає Росія, альтернативними поставками.

    Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі.

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    Теги: ЄС росія США газ війна Європа імпорт ціни Україна Вашингтон Урсула фон дер Ляєн
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    ЄС оголосить про заснування енергетичного партнерства зі США