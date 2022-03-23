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    Події в Україні

    Генштаб про втрати РФ: майже 16 тис. осіб та 100 літаків

    З 24.02 по 22.03 окупанти втратили танків ‒ 517 од - Генштаб про втрати РФ: майже 16 тис. осіб та 100 літаків

    З 24.02 по 22.03 окупанти втратили танків ‒ 517 од

    фото з відкритих джерел

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 15 600 осіб;
    • танків ‒ 517 од;
    • бойових броньованих машин ‒ 1 578 од;
    • артилерійських систем – 267 од;
    • РСЗВ – 80 од;
    • засоби ППО – 47 од;
    • літаків – 101 од;
    • гелікоптерів – 124 од;
    • автомобільної техніки – 1 008 од;
    • кораблі /катери – 4 од;
    • цистерн з ПММ – 70;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;
    • спеціальна техніка – 15.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ йдеться у повідомленні.

    Возможно, это изображение (текст «reHepaлbHий wTa6 3C yKpaeHи iHфopmye npoTRrom 24.02-23.03.2022 OPIEHTOBHI BTpaTи npoTиBHиKa cKлaли: 15600 PERSONNEL oco6oBoro cKлaAy 510 TAHKIB TANKS 1508 ARMOURED PERSONNEL VEHICLE 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH 260/80 ARTILLERY SYSTEMS MLRS apTилepйcbKиx cиcTem pc3B 3aco6и nno ANTI-AIRCRAFT WARFARE SYSTEMS 101/124 ΛΙΤΑΚΙΒ/ΓΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΒ AIRCRAFT/HELICOPTERS 6nлa onepaTиBHo-TaKTи4Horo piBHR UAV OPERATIONAL TACTICAL LEVEL aBTomo6лbHoй TexHKи uиcTepH 3 nmm VEHICLES FUEL TANKS Kopa6л /KaTepи BOATS/ CUTTERS 15 SPECIAL EQUIPMENT cneuaлbHa TEXHIKA 1008/»)

    Триває 28-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

    У низці регіонів ніч з 22 на 23 березня пройшла спокійно, без повітряних тривог. Проте ворог активний на деяких напрямках. Так, на Луганщині та Донеччині артобстріли тривають майже безперервно.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб про втрати РФ: майже 16 тис. осіб та 100 літаків