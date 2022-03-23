Генштаб про втрати РФ: майже 16 тис. осіб та 100 літаків

З 24.02 по 22.03 окупанти втратили танків ‒ 517 од

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 15 600 осіб;

танків ‒ 517 од;

бойових броньованих машин ‒ 1 578 од;

‒ 1 578 од; артилерійських систем – 267 од;

РСЗВ – 80 од;

засоби ППО – 47 од;

літаків – 101 од;

гелікоптерів – 124 од;

автомобільної техніки – 1 008 од;

кораблі /катери – 4 од;

цистерн з ПММ – 70;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;

спеціальна техніка – 15.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ йдеться у повідомленні.

Триває 28-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

У низці регіонів ніч з 22 на 23 березня пройшла спокійно, без повітряних тривог. Проте ворог активний на деяких напрямках. Так, на Луганщині та Донеччині артобстріли тривають майже безперервно.