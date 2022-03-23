Дев'ятий раз у Чорнобаївці: ЗСУ знову розгромили окупантів

Українська армія продовжує знищувати ворога у Чорнобаївці

Збройні сили сьогодні, 23 березня, уже дев'ятий раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олексій Арестович.

«Сьогодні вночі їх крили з невеликими перервами години зо три. Чергові РСЗВ Смерч, які били Миколаєвом, сьогодні мовчали. Ймовірно, ця партія замовкла назавжди. Боєкомплект до них знищено, було яскраво. Завдяки значним запасам цього самого бк, концерт був із чудовим підсвічуванням та безліччю загорянь. Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але й те, що було – значною мірою порубане від розривів боєприпасів», – говориться у пості.

Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.