Українські військові тренувались десантуватися в тил ворога: фото та відео

Під час навчань стрільба велась лише бойовими набоями і використовувалась вся наявна в десантному підрозділі зброя

На одному з військових полігонів на півдні України відбулись тактичні навчання окремої повітрянодесантної бригади. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони. До проведення навчань було залучено особовий склад окремої повітрянодесантної бригади та кілька ланок ударних гелікоптерів МІ-24 та транспортних гелікоптерів МІ-8. За задумом навчань,



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Під час навчань стрільба велась лише бойовими набоями і використовувалась вся наявна в десантному підрозділі зброя

На одному з військових полігонів на півдні України відбулись тактичні навчання окремої повітрянодесантної бригади. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони.

До проведення навчань було залучено особовий склад окремої повітрянодесантної бригади та кілька ланок ударних гелікоптерів МІ-24 та транспортних гелікоптерів МІ-8.

За задумом навчань, наша оперативно-тактична група мала здійснити десантування в тил ворога. Захопити та знищити його опорні пункти і зайняти оборону, забезпечити прохід основних ударних підрозділів Збройних Сил України.

Навчання відбувались в режимі «реального часу». Тобто командування підрозділів знало лише своє основне бойове завдання та попередні дані про умовні сили та укріплення противника. Власне командири самі визначали, де мала бути точка десантування, як організувати бойові порядки та штурм позицій, куди запрошувати повітряну підтримку, а куди удар мінометів. Так само в умовах активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби командири мали встановити зв’язок між собою та з підрозділами підтримки.

«Всі поставлені завдання десант виконав на оцінку «відмінно», — зазначив заступник керівника навчань полковник Андрій Качанов. — Командири змогли вчасно зорієнтуватись в обстановці та прийняти вірні рішення. Так само швидко було встановлено зв’язок між різними тактичними штурмовими групами. Командири змогли підтримати один одного вогнем і діяти злагоджено».

Під час навчань стрільба велась лише бойовими набоями і використовувалась вся наявна в десантному підрозділі зброя. Незважаючи на фізичну складність проведення таких навчань, адже десантникам довелось з повним боєкомплектом в бронежилетах та касках, бігом долати кілька кілометрів, моральний дух бійців був надзвичайно піднесений.