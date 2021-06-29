Доба на Донбасі: бойовики двічі зривали «тишу», поранений український боєць

У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю

Упродовж минулої доби, 28 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, в результаті ворожого обстрілу один військовий отримав кульове поранення. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 29 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими.

Нагадаємо, протягом 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.