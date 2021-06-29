На Донбасі місія ОБСЄ нарахувала за вихідні 154 порушення «тиші»

Вибухи на Донбасі та обстріли з кулеметів: ОБСЄ повідомила про 154 порушення на вихідних

У Луганській і в Донецькій області гриміли вибухи і здійснювалися обстріли

На Донбасі спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 154 порушення режиму припинення вогню у період з 25 по 27 червня. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 28 червня.

Найбільше порушень режиму припинення вогню сталося в Луганській області. Спостерігачі повідомляють про те, що їх було 81, в тому числі 9 вибухів невизначеного походження.

Більшість цих порушень сталося в районі Золотого, а також в районі Попасної.

У Золотому спостерігачі чули ввечері 25 Червня 10 вибухів невизначеного походження. Попасну в цей же вечір 16 разів обстріляли з великокаліберних кулеметів і там прогриміло 9 вибухів.

27 червня вночі в Золотому були чутні вибухи. Їх нарахували 7. У Попасній чули 7 черг з великокаліберних кулеметів. Також повідомляється, що 32 черги з великокаліберних кулеметів чули в районі окупованого Первомайська.

У Донецькій області сталося 73 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 26 вибухів невизначеного походження.

Більшість цих порушень сталося в районі розведення військ біля селища Петрівське, а також в районі шахти «Жовтневої».

У районі шахти 26 червня спостерігачі нарахували 20 вибухів невизначеного походження. У Петровському чули численні постріли зі стрілецької зброї та 4 вибухи.

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Новотошківського. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.