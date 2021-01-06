Українські військові звання переведені на коди військових рангів НАТО

ЗСУ планують цього року взяти участь у 22 багатонаціональних військових навчанннях

Цей крок забезпечить взаємосумісність зі збройними силами держав-членів ─ Таран

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в середу, 6 січня.

«Зазначений перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів», ─ йдеться у повідомленні пресслужби.

За словами Тарана, підписаний наказ розпочинає євроатлантичну трансформацію наявної системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

«Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення», ─ зазначив Таран.

Нагадаємо, цього року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.

Збройні сили України у 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.