Глава МЗС назвав головний провал української дипломатії у 2020 році

Очільник МЗС Дмитро Кулеба не задоволений станом переговорів про збиття літака МАУ в Ірані

Міністр також назвав головні досягнення української дипломатії в 2020 році

Глава МЗС Дмитро Кулеба головним провалом української дипломатії вважає переговори з Іраном щодо розслідування збиття літака МАУ під Тегераном. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

За його словами, Тегеран так і не виконав своїх обіцянок у даній справі. Хоча в Ірані стверджують, що закінчили розслідування трагедії і передали звіт про неї.

«Ми можемо перейти до фази судового розгляду, тільки якщо зрозуміємо, що всі можливості врегулювати це питання з Іраном вичерпані. І зрозуміти це повинна не тільки Україна, а й інші постраждалі країни», - сказав міністр.

Іншим провалом дипломатії Кулеба вважає динаміку відносин України та Угорщини. Міністр упевнений, що Кремль завадив Україні досягти поставлених цілей в переговорах з Будапештом. «В принципі, рука Москви присутня у всьому, що відбувається в Україні», - сказав він.

Як заявив Кулеба, Угорщина направила Україні сигнал про готовність відновити конструктивний діалог. «Я вам скажу, напевно, ексклюзив, я ще нікому про це не говорив. Ми отримали сигнал з Угорщини, що після істотного різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал», - сказав міністр.

Він пообіцяв, що з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і «ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися».

Крім того, Кулеба зазначив, що візит угорського прем'єра Віктора Орбана в Україну не знято з порядку денного.

Серед успіхів МЗС України Кулеба назвав ефективність своїх співробітників у допомозі українським громадянам, які застрягли за кордоном на час пандемії.

Іншим досягненням він вважає те, що Україна отримала статус партнера розширених можливостей НАТО.

У третьому серед найважливіших досягнень, то Кулеба виділив нову якість двосторонніх відносин з низкою ключових країн.

«Я маю на увазі Велику Британію, Туреччину, Румунію і, незважаючи на всі складнощі, але зовсім по-іншому йде діалог з Угорщиною. А також створення Люблінського трикутника з Польщею і Литвою, і та принципова позиція, яку ми зайняли в регіоні в цілому», - сказав міністр.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Нагадаємо, 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».