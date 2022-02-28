Українські зірки звернулися до російських колег із закликом підтримати Україну

ААні Лорак, ми не спілкувалися вісім років. Але українка із Чернівців не може мовчати, коли її країну розстрілює Росія. Хоча тут така справа: кар'єра чи батьківщина», – пише Осадча

Білик, Данилко,Осадча закликають російських артистів не мовчати і говорити правду

Співачка Ірина Білик на своїй сторінці у соцмережі звернулася до своїх російських колег із зверненням: «Я закликаю вас не мовчати, допоможіть зупинити війну, адже у вас теж є діти!» Артистка «метнула» у повідомленні Аллу Пугачову, Ігоря Крутого, Філіпа Кіркорова, Лоліту Мілявську, Наталю Корольову, Максима Галкіна, Валерія Леонтьєва – вони гарантовано побачать це повідомлення.

Але чи захочуть чимось допомогти, велике питання. Лоліта Мілявська, наприклад, досі називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну «спеціальною операцією», хоча її 79-річна мама та донька ночують уже кілька днів в одному з київських бомбосховищ. А Філіп Кіркоров блокує у соцмережі своїх недавніх друзів з України, які намагаються до нього достукатися, як Ірина Білик. Пугачова вже п'ять днів відмовчується.

Телеведуча Катя Осадча у сторіс своєї сторінки в Інстаграм звернулася до наших артисток, які свого часу переїхали до Росії – Ані Лорок, Регіні Тодоренко та Світлани Лободі та попросила їх не мовчати про те, що російські військові прийшли бешкетувати на українську землю.

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, опублікувала у сторісі своєї сторінки в Інстаграм реакцію на війну РФ проти України. Співачка розмістила картинку із зображенням земної кулі, яку тримають руки. «Господи! Врятуй і збережи!», – написала вона.

«Ані Лорак, ми не спілкувалися вісім років. Але українка із Чернівців не може мовчати, коли її країну розстрілює Росія. Хоча тут така справа: кар'єра чи батьківщина», – пише Осадча.

«Світлано Лобода, нас не можна назвати добрими знайомими, але ти може бути побачиш. Ти знаєш, як усе насправді. Дочка з мамою Нателли Крапівіною (колишній багаторічний директор Лободи) сидять у підвалі під обстрілами росіян. Скажи правду. Адже користуватися українським паспортом – це потрібно заслужити», – продовжує телеведуча.

Лобода відреагувала вельми нейтрально: закликом зупинити війну. Її адекватні підписники розкритикували співачку за те, що вона не називає речі своїми іменами.

«Регіна Тодоренко, дівчина з українським паспортом та кар'єрою в Москві, не мовчи!» - Звернулася Катя і до колишньої одеситки Тодоренко.

Актор Андрій Данилко порівняв Путіна із головним персонажем дитячого віршика «Тараканище»: «Подивіться: кого ви боїтеся?». Данилко також порадив главі країні-агресору наслідувати свого кумира Гітлера до кінця і «застрелитися у своєму бункері нах#й».