Українських лікарів порадували новою «космічною зарплатою»

Після початку медреформи зарплата лікарів буде залежати від віку та кількості пацієнтів

Заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк повідомив, що нова зарплата лікарів сягатиме сотні тисяч гривень на рік. Про це йдеться у «Сніданку з 1+1». В уряді підрахували, що за умови обслуговування тисячі пацієнтів середнього віку на рік лікар може отримати 370 тис гривень. Але з цієї суми вирахують



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після початку медреформи зарплата лікарів буде залежати від віку та кількості пацієнтів

Заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк повідомив, що нова зарплата лікарів сягатиме сотні тисяч гривень на рік.

Про це йдеться у «Сніданку з 1+1».

В уряді підрахували, що за умови обслуговування тисячі пацієнтів середнього віку на рік лікар може отримати 370 тис гривень. Але з цієї суми вирахують комунальні послуги, зарплату допоміжному персоналу та інші витрати.

Після початку медреформи зарплата лікарів буде залежати від віку та кількості пацієнтів, яких вони обслуговують. Базовий тариф становить 370 гривень за людину на рік. Якщо на прийом записалася людина 65 років і старше, за неї заплатять вже 740 гривень.

Оплата обслуговування дітей до 5 років становить 1480 гривень на рік.

Урядовці пояснюють, що саме діти та старенькі потребують більшої уваги та часу лікаря, тому і така різниця в оплаті. А ще це має мотивувати медиків братися за лікування саме цих категорій населення.

На нову модель фінансування медичні заклади почнуть переходити вже з липня.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що до кінця третього тижня програми «Лікар для кожної родини» декларації із сімейним лікарем підписали понад мільйон українців.

Читайте також:

Уляна Супрун відповідає. Все, що ви хотіли знати про медреформу