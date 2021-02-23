Президент підписав закон щодо зниження ПДВ для аграріїв

Законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%, Верховна Рада ухвалила 17 грудня

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» за номером 1115-ІХ. Цей закон Верховна Рада прийняла ще до нового року – 17 грудня. Про це повідомили в Офісі президента.

Цей документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока незбираного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

Закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства, йдеться у повідомленні.

Також реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва, вважають в офісі президента.

До слова, експерти переконані, що зниження ПДВ для обраних аграріїв ніяк не вплине на вартість продуктів для українців. Зокрема голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначив, аби забезпечити зниження цін на агропродукцію для кінцевого споживача, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди. На його думку, цей закон не повинен вступити в дію.

Водночас президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко вважає, що зниження ПДВ лише для виробників аграрної сировини призведе до банкрутства вітчизняних переробних підприємств.