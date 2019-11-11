Український бізнесмен, що перебрався у Москву, залишив своїх сусідів по котеджному містечку без світла і тепла



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Яків Грибов постійно проживає у підмосковному елітному котеджному містечку

Жителі селища Клоково вважають, що співвласник українського холдингу Nemiroff намагається їх вижити

Український бізнесмен, власник торгової марки Nemiroff Яків Грибов відрізав доступ до електропостачання і опалення своїх сусідів в підмосковному котеджному селищі Клокова. У числі постраждалих опинився соліст групи «Іванушки International» Кирило Туриченко, повідомляє Life.

В даний час музикант перебуває на гастролях. Він назвав ситуацію шоковою і заявив, що нічого подібного з ним ніколи не відбувалося.

Жителі селища вважають, що співвласник українського холдингу Nemiroff намагається їх вижити. Сусід Грибова Борис Фейгін розповів, що в останні дні жити в селищі практично неможливо.

Решта жителів селища планують звернутися в суд і відзначають, що жити в Клоково стало неможливо, оскільки в їх будинках немає каналізації, опалення та води.

За даними порталу, Грибов має намір будувати дорогу до свого дому. Юридично він має на це право, оскільки земля належить йому. Однак при попередньому власнику на території проклали комунікації, які, за словами сусідів, неможливо провести в іншому місці.

Зараз бізнесмен перебуває у від'їзді.

Довідка. Яків Грибов - український бізнесмен, співвласник компанії Nemiroff, засновник компанії «Зернотрейд», співвласник житомирського заводу «Обербетон».