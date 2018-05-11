Український консул вирушить на місце загибелі моряків Atlantic Harmony

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Корабель Atlantic Harmony, на якому працювали українці

Дипломат вирушить на місце трагедії, щоб з'ясувати обставини смерті українців

Український консул в Сенегалі вирушить на місце загибелі громадян України-членів екіпажу судна Atlantic Harmony. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, пише УНН.

«У зв’язку з розслідуванням надзвичайної події, пов’язаної із загибеллю українських моряків на борту судна Atlantic Harmony, дипломатам України в Сенегалі, Туреччині, Великій Британії та Китаї доручено вжити невідкладних заходів, відповідно до їх компетенції», — повідомив він.

За словами Кирилича, консул України в Сенегалі отримав завдання невідкладно виїхати на місце інциденту.

«Консул України в Сенегалі отримав завдання виїхати на місце події, з'ясувати обставини та результати розслідування компетентними органами країни перебування за фактом смерті громадян України», — зазначив він.

Раніше стало відомо, що у Кабо Верде на борту судна Atlantic Harmony загинуло два українських моряки. Корабель належить турецькій компанії і йшов під прапором Гонконгу. Про це у власному Youtube-каналі повідомив Кирило Стремоусов. Стремоусов оприлюднив відео із коментарем дружини одного із моряків.

Жінка розповіла, що спершу, 7 травня, стало відомо про смерть одного моряка, а згодом - за 13 годин - знайшли мертвим іншого. За її словами, за попередньою інформацією, причиною смерті першого моряка міг стати набряк легень. Жінка також додала, що моряки родом із Херсону.