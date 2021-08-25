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    Український вчений назвав заведену в РФ кримінальну справу щодо екоциду в Криму «гуморескою»

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    Вчений перерахував промислові підприємства Криму, які завдають шкоди екосистемі Сивашу в останні роки - Український вчений назвав заведену в РФ кримінальну справу щодо екоциду в Криму «гуморескою»
    Вчений перерахував промислові підприємства Криму, які завдають шкоди екосистемі Сивашу в останні роки
    Фото: Борис Бабін/Facebook

    Бабін нагадав, що відповідне кримінальне провадження, але відносно дій самих окупантів на території півострову, було зареєстровано в Україні ще у 2018 році

    Український вчений, експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін прокоментував на своїй сторінці у Facebook відкриття Слідчим комітетом РФ кримінальної справи за ст. 358 КК РФ (екоцид) відносно українських посадовців, які мають відношення до перекриття Північно-Кримського каналу.

    Він зазначив, що дії окупантів відносно Сивашу, до якого впадає Північно-Кримський канал, ще у 2018 році стали предметом кримінального провадження щодо екоциду, але за Кримінальним кодексом України. Він додав, що заяву про порушення кримінальної справи в СК РФ готували до Дня Незалежності України – на вечір 24 серпня, щоб цією «гуморескою» розважити українців.

    «Тому дуже цікаво чи прийдуть ті російські слідчі, що наразі у Москві бідкаються про «втрату природоохоронного значення» водно-болотних угідь Центрального та Східного Сивашу, прикладом з «обшуками та виїмками» на Кримський бромний. Чи на Кримський содовий. Чи на сумнозвісний «Титан». Які ці угіддя останні роки справно знищують», – повідомив Бабін, припустивши, що під час розслідування російські слідчі можуть дійти неочікуваних для себе висновків.

    Бабін також нагадав, що постачання води до Криму в Україні заборонене законом 1618-IX, підписаним 19 серпня та оприлюдненим 21 серпня 2021 року.

    Нагадаємо, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України.

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    Теги: Крим Росія вода розслідування Борис Бабін
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    Український вчений назвав заведену в РФ кримінальну справу щодо екоциду в Криму «гуморескою»