Заступник міністра розповів, за якої умови Україна може поставляти воду до Криму

За словами Яременка, у випадку катастрофи в Криму Україна відправлятиме на півострів бутильовану воду

У випадку, якщо води у Криму не вистачатиме, Україна погодиться пропустити на територію окупованого Росією півострову воду в якості гуманітарного вантажу. Держава і сама відправить бутильовану воду до Криму, якщо ситуація складатиметься подібним чином. Про це заступник міністра із питань реінтеграції Ігор Яременко розповів виданню LB.ua.

За його словами, Україна вже реалізовує подібну практику із окремими районами Донецької та Луганської областей.

«Ми вже це робимо на тимчасово окупованих районах Донечької та Луганської областей. Ми вже звернулись до міжнародних організацій відносно надання нам такої можливості», – зазначив він.

Також заступник міністра підкреслив, що дніпровська вода з Північно-Кримського каналу потрапить на півострів тільки після його деокупації. До того часу за все, що там відбувається, несе відповідальність Російська Федерація, як держава-окупант.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня в Україні відбудеться міжнародний саміт «Кримська платформа», в ході якого обговорюватимуть питання, пов'язані із майбутньою деокупацією півострова. Перші делегати «Кримської платформи» почали прибувати до України ще 21 серпня.

До слова, російські вчені вважають, що ситуація з водою в окупованому Криму частково вирішена завдяки зливам.

Так, головний науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, доктор технічних наук Михайло Болгов заявив, що завдяки рясним опадам в Криму накопичилося стільки води, що її вистачить на найближчі два роки.

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