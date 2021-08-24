Росія завела справу на Україну через водну блокаду Криму

Російська сторона звинувачує Україну в тому, що водна блокада призвела до «виснаження сільськогосподарських земель

Росіяни порушили справу за статтею «Екоцид»

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України. Україна у квіті 2014 року перекрила Північно-Кримський канал, яким подавалася вода на окупований Росією півострів. Про це стало відомо з оголошення Слідкому РФ.

Росіяни порушили справу за статтею «Екоцид». Російська сторона звинувачує Україну в тому, що водна блокада призвела до «виснаження сільськогосподарських земель, та зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу».

«Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло і на якість води, яку використовують для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей» – заявили в Слідчому комітеті РФ.

У російському Слідкомі зазначили, що зараз встановлюють «сі обставини злочину та всіх причетних до нього».

Нагадаємо, Дніпровська вода потече лише в деокупований Крим. Про це заявив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву спікера делегації України в трьохсторонній контактній групі і радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

До слова, 5 червня через нестачу води у Криму окупанти вигнали людей розчищати русла річок. В результаті так званого суботника з’явилася пропозиція проводити регулярні «екодесанти» по річищах і водоносних джерелах. Російські окупанти розраховують, що це частково допоможе наповненню водосховищ півострова.

Нагадаємо, очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю.

До слова, пессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до «Кримської платформи». Захарова відкинула цю пропозицію