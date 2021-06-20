Окупований Крим може лишитися без питної води: вчені кажуть, що опади не врятують

Вчені кажуть, що окупований Крим може лишитися без питної води

Вчений упевнений: з огляду на катастрофічну ситуацію з водопостачанням Криму, окупаційній владі півострова слід вжити термінових заходів

Якщо російська влада окупованого Криму не вживатиме термінових заходів, жителі півострова можуть залишитися без питної води. Таку думку в програмі «На самом деле: Крым» телеканалу «Дом» висловив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

Весна й літо 2021 року виявилися дощовими, але рясні опади, що здавалися порятунком для пересихаючого Криму, не зможуть значно поліпшити ситуацію, впевнений учений.

«Велика кількість води випадає на територію міста, де відбувається взаємодія цієї води з тими накопиченнями, які там можуть бути: і побутовими, і відходами виробництва, промисловості. Ці фактори серйозно впливають на якість води. Потім вода десь накопичується, й, можливо, її використовують у питних цілях», – підкреслив Яцюк.

На його думку, ситуація з водою в Криму в минулому та нинішньому роках – «накопичувальний процес семирічного негативного впливу».

«Ось і опади йдуть, а накопичення води немає. Чому? Тому що деградація в басейнах, в екосистемах, коли опади йдуть на поповнення тих запасів, які забрані у ґрунту, підземних горизонтів, – вони не йдуть у накопичення та не формують стоку», – сказав Яцюк.

Він доповнив, що зараз кримчани отримують воду вельми сумнівної якості. Й уточнив: є природні та антропогенні фактори впливу на якість води.

Вчений упевнений: з огляду на катастрофічну ситуацію з водопостачанням Криму, окупаційній владі півострова слід вжити термінових заходів, щоб кримчани не втратили навіть того мінімуму питної води, який мають сьогодні.

«Якщо влада Криму не вживатиме заходів, щоб мінімізувати антропогенний вплив, то кримчани можуть не отримати навіть необхідного мінімуму питної води», – резюмував Яцюк.

Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.



