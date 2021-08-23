Росія перетворила окупований Крим на «порохову діжку», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 23 серпня 2021 року ввійде в історію як день початку деокупації Криму

Володимир Зеленський запустив зворотний відлік часу до звільнення Криму

В умовах російської окупації Кримський півострів перетворився на «порохову діжку», Москва втричі збільшила свою військову присутність у Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, повідомляє пресслужба глави держави.

«Із всесвітньо відомого курорту Крим сьогодні перетворився на військову базу. Став плацдармом для подальшого розширення впливу Російської Федерації на регіон Чорного моря. Крим перетворився на територію, де грубо й системно порушуються права та свободи людини», – заявив Зеленський.

Президент наголосив на тому, що сьогодні на території окупованого півострова відбуваються політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримання понад 100 політичних в’язнів, тортури, придушення свободи ЗМІ та віросповідання, експропріація власності, примусові демографічні зміни, незаконний призов українських громадян до російської армії, пропаганда війни серед дітей тощо.

Крім того, за словами глава держави, окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

«Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території», – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що Кримська платформа має стати центром вироблення й ухвалення ключових міжнародних рішень щодо Криму.

«Відсьогодні ми фактично розпочинаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі – українського півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року ввійде в історію як день початку деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Окупація півострова Крим почалась у Москві. Деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві», – заявив Зеленський.

Ініціатива «Кримська платформа» спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захист жертв окупаційного режиму; вона має бути відповіддю на зростання безпекових загроз, а також сприяти досягненню головної мети – деокупації Криму та поверненню його Україні мирним шляхом.

Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

Дивіться трансляцію саміту Кримської платформи.

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