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    Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 4 червня

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    Україну накриють грозові дощі - Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 4 червня
    Україну накриють грозові дощі

    Під час грози можливий локальний град

    У четвер, 4 червня, в більшості областей України пройдуть грозові дощі. Незважаючи на це температура повітря підвищиться, всюди в денні години очікується +17 +22 градуси.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    Зі слів синоптика, під час грози можливий локальний град.

    На сході і в південній частині країни опадів не передбачається. Крім Одеської області - там у четвер ймовірні дощі. Вітер з південно-заходу, 5-10 м/с.

    «Температура повітря завтра підвищиться, всюди в денні години очікується +17 +22 градуси. Але інфантильна ніч ніяк не хоче відпускати мамину ручку, міцно тримається за квітень-травень, лише +5 +10 градусів, на півдні до 13 градусів», - написала синоптик.

    У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий поривчастий вітер і навіть в окремих районах град.

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    Вдень у столиці потеплішає до +18 +20 градусів.

    До кінця тижня потепління в Україні посилиться, стовпчики термометрів сягатимуть +20 +28 градусів, а у вихідні на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями до +30 градусів.

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